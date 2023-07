La Pallamano Chiaravalle applaude Mariniello, convocata per gli Europei Under 19

Ci sarà anche un po’ di ASD Pallamano Chiaravalle nella prossima nazionale italiana femminile Under 19 che parteciperà agli Europei di categoria. Si tratta della pivot Caterina Mariniello, classe 2004, agli ordini del DT nazionale Tedesco a Pristina, Kosovo, dall’8 al 16 luglio prossimi. Per Caterina, nata a Chiaravalle e cresciuta pallamanisticamente con i mister Tanfani e Fradi, si tratta della prima convocazione per una rappresentazione internazionale, ma già da tempo flirta con la maglia azzurra, avendo partecipato a diversi ritiri sin dalla Under 15. «Sono contenta della convocazione – dice Mariniello – e sono onorata di poter vestire la maglia azzurra e giocare il mio primo Europeo. Ci aspetta un lungo raduno con un buon gruppo da cui vogliamo portare a casa buoni risultati».

La squadra, composta da 17 atlete, è stata inserita nel Girone A che comprende anche Slovacchia, Finlandia, Kosovo e Gran Bretagna, e sarà guidata da uno staff tecnico che comprende, oltre al DT Giuseppe Tedesco, anche Elena Barani (allenatrice), Lukas Waldner (vice-allenatore) e Adele De Santis (portieri). Primo impegno previsto dal calendario contro il Kosovo domenica 9 alle 19, il giorno successivo le azzurre affronteranno alle 12,15 la Finlandia, poi il 12 la sfida alla Gran Bretagna (fischio d’inizio alle 16,45) ed il giorno successivo alle 14,30 quella alla Slovacchia. Le prime due classificate del Girone A accederanno alle semifinali contro le prime del Girone B (Austria, Lettonia, Polonia, Israele) da giocare il 15 luglio. In caso di vittoria, la finale valevole per il titolo di campionesse d’Europa è prevista per il giorno 16.