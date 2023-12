Pallanuoto serie A2 maschile, per Barbato Vela Ancona e Olympic un punto che non soddisfa

Ancora un pari per la Barbato Vela Ancona, stavolta al Passetto e contro la Olympic, una delle squadre più attrezzate del girone. I dorici di coach Risso chiudono così con il secondo risultato utile consecutivo, dopo quello sempre di parità della scorsa settimana a Crotone, al traguardo parziale delle festività natalizie, protagonisti di un cammino davvero più che onorevole. Eppure il pari con la Olympic lascia un po’ d’amaro in bocca, proprio come quello di Crotone, perché contro i romani di Mario Fiorillo la Vela parte male, poi recupera e in una partita in cui si segna poco e con tanti errori ma anche tanto peso da parte delle rispettive difese, i gol fatti e quelli sprecati rischiano di diventare macigni e la Vela Ancona spreca tanto, contro la Olympic, e subisce anche tre rigori, di cui uno parato da Pecoraro. Ne esce un pareggio tutto sommato giusto, con entrambe le squadre che recriminano per gli episodi non sfruttati a proprio favore.

Olympic sullo 0-2 nel primo tempo con i gol di Ballarini in superiorità e Quaranta su rigore, la Vela comincia a giocare nel secondo tempo e accorcia con Sabatini in superiorità, romani ancora a segno con Fiorillo su rigore, poi Zhardan con l’uomo in più e Mattia Milletti firmano l’aggancio, 3-3 al cambio di campo. Ma la partita resta nervosa e vibrante, la Vela passa a condurre nel terzo tempo con la rete di Sabatini, Ballarini pareggia nuovamente in situazione di vantaggio numerico in acqua e si porta di nuovo avanti con Kadar, 4-5 all’ultimo intervallo. I ragazzi di coach Marco Risso hanno un sussulto d’orgoglio e pareggiano con Pierpaoli in superiorità, emulato da Kadar che porta nuovamente in vantaggio la Olympic, quindi arriva il primo gol di Diego Bartolucci che firma il 6-6. Mancano tre minuti alla fine ma non si segna più, nonostante i ripetuti tentativi da una parte e dall’altra. E alla fine è un pari che non accontenta nessuno ma che fa comunque classifica.