La Barbato Vela spaventa la capolista: a Crotone un punto d'oro con beffa finale

La Barbato Vela Ancona va a cogliere un punto d’oro a Crotone nella vasca della corazzata Auditore: resta attaccata all’avversario tutta la partita e nell’ultimo tempo, nonostante due giocatori fuori per falli e uno per un rosso, tiene duro e acciuffa un pari che sa d’impresa. Un punto che dimostra il buon momento dei dorici e che cancella l’amarezza per la sconfitta interna con l’Arechi di una settimana fa. I due gol di Mattia Milletti e quello di Zhardan in superiorità nel primo segmento di gara tengono in corsa la Vela, nel secondo tempo dorici in vantaggio con Pieroni, poi il Crotone segna due reti che gli permettono di tagliare il traguardo della metà gara in vantaggio 5-4. Terza frazione equilibrata e Vela a bersaglio con Sabatini in superiorità numerica per il 6-5 dell’ultimo intervallo. Nell’ultimo tempo Pantaloni impatta subito in superiorità, l’Auditore allunga ancora ma Pieroni ancora in superiorità permette ai dorici di pareggiare e quindi Mattia Milletti realizza per il vantaggio dorico a 15” dal termine.

All’ultimo secondo, però, arriva il gol dei calabresi per il definitivo 8-8, un gol che lascia con il boccone amaro la Vela che cominciava ad assaporare il gusto della vittoria, ma che permette ai dorici di uscire dalla vasca di Crotone comunque con un grande risultato. Ecco Marco Risso nel dopo gara: «C’è molta amarezza per questo pari – dice coach Marco Risso – specie dopo la beffa di sabato scorso. Dobbiamo lavorare su questo: siamo stati in sofferenza tutta la partita, a inseguire, poi abbiamo perso per falli e proteste Zhardan e Bartolucci, eravamo corti in qualità, però la squadra ha difeso bene e ha reagito mettendoci tutto l’impegno a sua disposizione. Sicuramente in una situazione del genere, senza due attaccanti così, riuscire a vincere l’ultimo tempo è un grande risultato. C’è rammarico, chiaro, ma è un risultato di valore: fuori casa andiamo sempre per giocarcela e per vincere, resta l’amarezza per quel gol palla dentro palla fuori a un secondo dalla fine».