Pallanuoto serie A2 maschile, Barbato Vela Ancona nella tana della capolista Crotone

ANCONA – A Crotone contro la capolista: sfida al vertice del girone di A2 sud per la Barbato Vela Ancona, frenata nella sua corsa sabato scorso in casa, al Passetto, dall’Arechi che si è imposto per 8-9. I dorici di coach Marco Risso, che veleggiano comunque al secondo posto della classifica dopo cinque giornate di campionato, affrontano domani a Crotone, contro l’Auditore primo in classifica, una delle partite più difficili del campionato, per di più in una lunga trasferta. Sabato alle 14.30 alla piscina olimpionica di Crotone gli anconetani testeranno la loro solidità contro un avversario che finora ha pareggiato in casa solo contro la Canottieri Napoli e, per il resto, ha sempre vinto, formazione estremamente competitiva e attrezzata per il salto di categoria contro cui la Barbato Vela misurerà non solo la sua crescita di questo primo mese di campionato, ma anche le sue potenzialità per il resto della stagione, l’eventuale divario esistente con le big, e la sua capacità di restare nelle zone alte della classifica.

«Ho rivisto la partita contro l’Arechi – commenta coach Marco Risso – e non abbiamo giocato male. Ci hanno sorpreso gli episodi, come il rigore sbagliato da noi e poi sbagliato anche da loro ma fatto ripetere, una partita nervosa e loro avevano alcuni giocatori in stato di grazia, così per la prima e unica volta siamo andati sotto a 5” dalla fine. Fa un po’ il paio con gli episodi che ci hanno premiato nelle precedenti trasferte, ma anche lì avevamo sempre comandato la partita. Fa male perdere così, abbiamo lottato fino all’ultimo e a sprazzi abbiamo anche giocato bene. La casualità ha premiato la loro abnegazione e noi siamo mancati un po’ mentalmente nelle fasi finali del match. Adesso a Crotone, la trasferta più lunga: sono la favorita numero uno, con un budget paragonabile alle prime sette-otto squadre di A1, hanno una pressione e una programmazione di un certo tipo, una filosofia opposta a quella della nostra società, che ha tutti ragazzi locali. Sarà un banco di prova severo per noi - conclude il tecnico - ma non sarà una gita, andiamo a Crotone a giocare la nostra partita».