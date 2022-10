Ancona in festa! Al "Nelson Mandela" la prima festa sociale di comunità

L’Asd Rugby Ancona, in collaborazione con Equipe Affido del Comune di Ancona, Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue), Anthropos (Associazione culturale polisportiva dilettantistica) e il circolo naturalistico Il Pungitopo ONLUS - Legambiente indice la prima Festa sociale di comunità. L'evento, aperto a tutta la cittadinanza, è in programma ad Ancona sabato 15 ottobre a partire dalle 16.30, presso lo Stadio della Palla Ovale “Nelson Mandela” in Via della Montagnola, e si configura come un’occasione unica per incontrare da vicino le associazioni che cooperano nel territorio. Numerose le attività proposte per l'occasione: letture di fiabe, attività ludico - sportive all'aria aperta, percorso botanico alla scoperta della biodiversità e giochi per bambini, adulti e famiglie.

Lo scopo dell'iniziativa è sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’affidamento familiare, favorire un confronto costruttivo sul significato dell'accoglienza come elemento fondante di una comunità solidale, educare all’inclusione e al rispetto delle singole diversità, valorizzare i percorsi di cittadinanza attiva e di cooperazione costruiti dal basso creando spazi civici di comunità come luoghi di confronto partecipato. Lo strumento pedagogico principale? Il gioco, elemento fondante di ogni interazione positiva e del dualismo scontro/incontro costruttivo. Al termine dell'evento l’Asd Rugby Ancona offrirà a tutti i bambini e i ragazzi una merenda. Per tutti i ragazzi si consiglia un abbigliamento comodo e adatto all’attività sportiva. Si consiglia idoneo abbigliamento per gli adulti che volessero provare le attività ludico - sportive. Saranno a disposizione gli spogliatoi della struttura.