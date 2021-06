Il teatro in pandemia si racconta, "3 voci di dentro" porta il Pergolesi su RaiPlay

Tre personaggi stravaganti per raccontare il teatro in tempo di pandemia e di chiusura forzata

Tre personaggi stravaganti per raccontare il teatro in tempo di pandemia e di chiusura forzata. Dal 10 giugno sarà disponibile su RaiPlay . "Tre voci di dentro", mini serie in cinque puntate che farà vivere al pubblico, in modo nuovo ed originale, il teatro, l’opera lirica e la magia che gli attori portano in scena.

Al Teatro Pergolesi di Jesi, provincia di Ancona, tre figure si aggirano all’impazzata nell’edificio cercando l’uscita ma non ci riescono. Due di loro, Lutaldo (Giacomo Medici) e Vernizia (Lucia Conte), sono personaggi inventati e catapultati dal palcoscenico nel mondo reale. L’altro, Pacconio (Giovanni Scifoni), che si fa chiamare “Il Maestro”, è in realtà un truffatore. Si sta nascondendo dai creditori e cercherà di raggirare i due artisti, facendoli addentrare sempre di più nei meandri del luogo.

La storia che nasce dall’incontro di questi tre personaggi diventa un pretesto per svelare al pubblico i luoghi più nascosti del Pergolesi ma anche riti e mestieri del teatro, quel microuniverso con leggi proprie. In un clima surreale, dove i personaggi sono chiamati a interpretare se stessi, si confondono l’inganno solenne dell’opera con l’ordinarietà del quotidiano, la cronaca con la favola, e ancora la lingua di tutti i giorni con quella aulica dei recitativi romantici e le testimonianze genuine dei lavoratori del teatro con le citazioni d’opera. La messa in scena suggerirà allo spettatore di trovarsi di fronte ad un sogno. "Tre voci di dentro" è prodotto dalla Fondazione Pergolesi Spontini e Subwaylab, con la regia di Andrea Antolini, Diego Morresi e Alessandro Tarabelli.