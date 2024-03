Il buongiorno di Pasqua alla marchigiana: la ricetta delle ciambelle

Ciambelle di Pasqua, una ricetta tipica marchigiana per il periodo pasquale. Ecco come si prepara in casa.

Ingredienti:

1 kg di farina 00

250 g di zucchero

100 g di burro

4 uova

1 bustina di lievito di birra

Scorza grattugiata di 1 limone

Scorza grattugiata di 1 arancia

1 bicchiere di latte

Un pizzico di sale

Zucchero a velo q.b. per guarnire

Preparazione

Iniziate sciogliendo il lievito di birra nel bicchiere di latte tiepido.

In una ciotola grande, setacciate la farina e disponetela a fontana sul piano di lavoro.

Al centro della fontana, aggiungete lo zucchero, le uova, il burro fuso, le scorze grattugiate di limone e arancia, e il lievito sciolto nel latte.

Cominciate ad impastare, incorporando gradualmente la farina dalla fontana, fino ad ottenere un impasto morbido e omogeneo.

Lavorate bene l'impasto per circa 10-15 minuti, finché diventa elastico e liscio.

Coprite l'impasto con un canovaccio umido e lasciatelo lievitare in un luogo caldo per circa 2 ore, o fino a quando raddoppia di volume.

Trascorso il tempo di lievitazione, dividete l'impasto in piccole porzioni e formate delle ciambelle o altre forme tradizionali.

Disponete le ciambelle su una teglia da forno foderata con carta da forno e lasciatele lievitare nuovamente per circa 30-45 minuti.

Preriscaldate il forno a 180°C.

Infornate le ciambelle e cuocetele per circa 20-25 minuti, o finché risultano dorate e ben cotte.

Una volta cotte, lasciatele raffreddare completamente sulla teglia.

Spolverate le ciambelle con dello zucchero a velo prima di servire.

Queste ciambelle di Pasqua sono perfette da gustare in famiglia durante le festività pasquali, magari accompagnate da una tazza di caffè o latte caldo. Buon appetito!