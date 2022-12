Il negozio o il locale come rifugio per le donne minacciate: arrivano i "punti viola" di Donnexstrada

A Natale puoi, tingerti di viola. Ma non solo a Natale. Questo è l'auspicio di Donnexstrada, che ha arricchito la sua rete di servizi con i Punti Viola per rendere le città dei luoghi sicuri per le donne. I Punti Viola sono dei locali commerciali formati e sensibilizzati sulla violenza e sulla sicurezza in

strada. Sparsi nelle città d'Italia, sono dei luoghi dove ogni donna vittima di soprusi di genere, può chiedere aiuto e trovare un rifugio sicuro in caso di pericolo. Lo scopo di DXS è quello di creare ben 100 Punti Viola entro marzo 2023. L'iniziativa è rivolta a tutte le attività commerciali del quartiere che lavorano a contatto con il pubblico: bar, ristoranti, farmacie, parrucchieri, centri estetici.Il progetto include anche la formazione e la sensibilizzazione sul tema violenza e molestie di tutto il personale impiegato nell'esercizio commerciale. Il piano di formazione prevede inoltre la presenza di materiale informativo all'interno del locale stesso. Sensibilizzando in maniera trasversale ogni cittadino possibile, si crea una rete di persone attiva contro la violenza di genere. L’aiuto offerto può essere:

- far entrare la donna dentro al locale se inseguita, ed assicurarsi che il pericolo cessi

- chiamare le forze dell’ordine

- indirizzare la vittima alla Casa delle Donne più vicina

- indirizzare la vittima all’ospedale nei paraggi per accertamenti in caso ci sia stata una violenza

sessuale.

Obiettivo di DXS è quello di rendere la città sicura ma anche informata riguardo le risorse presenti sul territorio. Perché la sicurezza passa anche attraverso l'informazione. Luoghi pubblici come bar, ristoranti, farmacie, discoteche, parrucchieri, sono delle importanti risorse che, attraverso la

relazione tra cliente ed esercente, possono avere una funzione di collegamento con gli enti presenti sul territorio, che si occupano di violenza.

“Il progetto Punti Viola fa parte della missione di DonnexStrada di attivare tutti i cittadini e le cittadine sul territorio. Ci rivolgiamo alle attività a contatto con il pubblico poiché possono rispondere ai bisogni locali in maniera efficace, avendo un contatto quotidiano diretto con le persone stesse. È un progetto che mira a diffondere in maniera capillare informazioni fondamentali e che, nel lungo termine, vuole raggiungere ogni parte d'Italia” ha detto Ilaria Saliva, presidente di Donnexstrada. “L'obiettivo dei Punti Viola è lo stesso che ha portato alla creazione del servizio di video accompagnamento su instagram: far sentire la donna più sicura in strada, libera e non coraggiosa. Con la partecipazione dei nostri avvocati e psicologi, formiamo il personale dei locali a contatto con il pubblico affinché diventino Punti Viola. E' una rete su cui stiamo lavorando da due anni. E' possibile candidarsi sul nostro sito, donnexstrada.org, è molto semplice” ha concluso Beatrice Antonelli, segretaria e tesoriera dell'associazione. Per ampliare la rete e realizzare una città costellata di Punti Viola basta andare sul sito donnexstrada.org e compilare il modulo per trasformare la tua attività in un Punto Viola.