Delizie marchigiane: la ricetta del "Chichì"

Il Chichì è un tradizionale di Offida, si tratta di una focaccia ripiena con tonno, alici, olive, peperoni e carciofini. Prende il nome da "chicco", ovvero la parte dell'impasto che le mamme davano ai bambini, i quali si cimentavano nella stesura con il mattarello.

La ricetta (Destinazione Marche)

Ingredienti

350 g di farina

12 g di lievito di birra fresco

30 g di olio evo

70 g di acqua tiepida

110 g di latte tiepido

1 cucchiaino raso di zucchero

5 g di sale

400 g di tonno sgocciolato

200 g di oliva Tenera ascolana

300 g di giardiniera con peperoni rossi e gialli

3 filetti di alici sottolio

1 cucchiaiata di capperi sotto sale

1 manciata di prezzemolo tritato

Procedimento

Preparare la pasta mescolando in una ciotola tutti gli ingredienti, per ultimo farina e sale. Lasciare riposare coperta fino a raddoppio. Nel frattempo preparare il ripieno. In una ciotola versare il tonno sminuzzato grossolanamente, l’oliva privata del nocciolo e sminuzzata, i capperi, la giardiniera tritata e le alici sminuzzate. Per ultimo aggiungere il prezzemolo tritato. A piacere, se vi sembra troppo asciutto, potreste aggiustare con dell’olio d’oliva. A questo punto, riprendiamo l’impasto lievitato e dividiamolo quasi a metà. Stendiamo la metà leggermente più grande e la usiamo come base della pizza, versiamo sopra il composto e ricopriamo con l’altra metà stesa. Sigilliamo bene i bordi, spennellare con olio d’oliva mescolato ad acqua e punzecchiamo con le dita la superficie. Cuociamo in forno già caldo alla temperatura di 220° per circa 25 minuti.