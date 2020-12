La "Pasquella", una tradizione secolare: testo della versione marchigiana

Nel Lazio si chiama “La Pasquarella”, in Toscana è la “Befanata”, nelle Marche la “Pasquella”. E’ la canzone che, da secoli, viene intonata la sera del 5 gennaio (in alcuni paesi anche il 31 dicembre). Nelle versioni più diffuse un gruppo di persone (i “befanotti” o “pasquellari”) bussa di casa e, se accolti, cantano questa canzone chiedendo in cambio quello che il proprietario decide di donare, perlopiù cibo e bevande (oggi panettone, torrone o un bicchiere di vino). Nell'anconetano, uno dei gruppi itineranti più noti è La Pasquella di Varano, che con i suoi rappresentanti anima (fin quando era possibile) le vie e le piazze marchigiane. A livello di festival, invece, esiste la rassegna di Montecarotto che lo scorso anno ha festeggiato la 36° edizione. Purtroppo quest’anno, con le restrizioni dovute al Covid-19, non sarà possibile onorare questa tradizione secolare.

Origini del nome

Il nome della tradizione deriva dall'espressione "Pasqua Epifania", poiché secondo l'usanza, tutte le più importanti festività venivano abitualmente definite "Pasqua". Inoltre, indica il tipico canto di questua di origine contadina, eseguito per l'occasione da gruppi di "befanotti", "pasquaroli", "pasquellanti", "pasqualotti", "pasquellari" o, nell'alta Sabina ed in Valnerina "pasquarellari". La tradizione è legata alla questua del solstizio d’inverno ed alle sue forme di propiziazione legate a credenze pre-cristiane ed antichi riti di fertilità. Nelle versioni religiose del canto, portano di casa in casa l'annuncio della venuta del Messia.

Il testo della versione marchigiana

Una delle versioni più diffuse sul territorio marchigiano (ma non l'unica) è la seguente: