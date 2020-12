Le Marche viste dalla moto: i 10 itinerari più belli per gli amanti delle due ruote

Le Marche offrono scorci mozzafiato anche attraverso precisi itinerari. Il progetto regionale “Marche in moto - Terra di Piloti e Motori”, ad esempio, ha il compito di far conoscere le bellezze del territorio in tutte le sue peculiarità, promuovendo eventi e itinerari motociclistici per accompagnare il visitatore alla scoperta delle diversità del territorio e di paesaggi unici. Vi proponiamo alcuni degli itinerari più belli per ammirare le Marche su due ruote, in tutta lo loro bellezza.

Pesaro-Fano (133 Km)

Pesaro, Tavullia, Urbino, Urbania, Acqualagna, Gola del Furlo, Beato Sante, Fano

Pesaro-Sassoferrato (194 Km)

Pesaro, Gradara, Carpegna, S. Angelo in Vado, Cagli, Frontone, Sassoferrato

Pesaro-Loreto (211 Km)

Pesaro, Novilara, Fano, Mondavio, Arcevia, Genga, Jesi, Loreto

Fano-San Benedetto del Tronto (381 Km)

Fano, Cagli, Pergola, Assisi, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, San Benedetto del Tronto

Senigallia-Numana (135 Km)

Senigallia, Jesi, Macerata, Loreto, Numana/Sirolo

Portonovo-San Benedetto del Tronto (325 Km)

Portonovo, Numana/Sirolo, Castelfidardo, Tolentino, Lago di Borgiano, Lago di Fiastra, Sarnano, Sassotetto, Gola dell’Infernaccio, Montefortino, Arquata del Tronto, San Benedetto del Tronto

Ancona-Civitanova Marche (538 Km)

Ancona, Numana/Sirolo, Ascoli Piceno, Teramo, Amatrice, Accumuli, Norcia, Civitanova Marche

Pesaro-San Benedetto del Tronto (435 Km)

Pesaro, Montefabbri, Urbino, Sant’Angelo in Vado, Monte Nerone, Lago di Fiastra, Sarnano, Sassotetto, San Benedetto del Tronto

Pesaro-Fano (295 Km)

Pesaro, Tavullia, Sassocorvaro, Carpegna, Passo della Scheggia, Acqualagna, Fano

Marotta-Fermo (185 Km)

Marotta, Moie, Cingoli, Tolentino, Fermo.

Gli itinerari completi del programma "Terra di piloti" sono visitabili sul sito della Regione Marche.