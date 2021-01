Ancona, il Conero e la riviera: i 5 migliori luoghi per scattare fotografie da sogno

Una raccolta di cinque punti panoramici per immortalare Ancona, il suo monte e il suo mare.

La traversata del Conero

L’itinerario è il primo di quelli segnalati dal portale “Destinazione Marche”, e in particolare dal fotografo Enzo Torelli. Il percorso parte con una salita nel bosco del monte Conero e finisce nel mare della riviera. L’escursione è di qualche ora e si possono fotografare panorami con le rocce a picco sul mare. Si parte dal Poggio e dopo una rapida salita si arriva a Pian Grande, dove il bosco si apre e la vista su Portonovo e Mezzavalle. Da lì si arriva alla cima del monte e alla Chiesa di San Pietro, ex convento dei Camaldolesi, in cui si può fare una comoda sosta grazie a dei punti di ristoro attrezzati. Scendendo verso Sirolo si può deviare fino al sentiero del Passo del Lupo. Attenzione: il sentiero è chiuso da un’ordinanza, ma restando sulla cima si possono fotografare le mitiche Due Sorelle sen sentiero chiuso da un’ordinanza, che porterebbe alla bellissima spiaggia delle Due Sorelle.

Belvedere nord

Restiamo sul Monte Conero. Da Pian Grande seguire il sentiero che sale sulla sinistra e si inoltra nel fitto della vegetazione fino ad arrivare ad uno spettacolare punto panoramico sul mare. Riprendere il sentiero sulla destra che sale lentamente fino ad incontrare la Variante 301B. Da qui si prende la strada asfaltata che porta all’ex Convento dei Camaldolesi.

Il porto di Ancona

Si parte dall’Arco di Traiano e si arriva alla Lanterna Rossa, in pratica tutta l’area del Porto Antico. Di fronte il mare e le navi, a destra il cantiere navale e alle spalle il fiore all’occhiello: il Colle Guasco con il Duomo. I fotografi più esperti consigliano di sfruttare le ore del tramonto in estate. Usando l’arco clementino come “cornice” è possibile fotografare il Duomo da una posizione suggestiva. La Fontana dei Due Soli offre soluzioni artistiche con i suoi giochi d’acqua.

Piazzale del Duomo

Una spettacolare vista sul porto con una chicca: nel solstizio d’estate, da questa stessa posizione, si può vede il sole levare e tramontare.

Lanterna rossa

Non c’è posto migliore per fotografare i tramonti sul mare.

Fonti: destinazione Marche, parcodelconero.org

Foto: Instagram @saretta.17