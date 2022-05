Tutti a bocca aperta in piazza: c'è la Lamborghini della polizia

ANCONA - La Lamborghini della Polizia di Stato in mostra a Piazza Cavour, per festeggiare con la cittadinanza la ricorrenza di San Ciriaco e soprattutto il ritorno dell'iniziativa con la fine dell'emergenza Covid.

Le Lamborghini in uso alla Polizia di Stato vengono utilizzate per il trasporto urgente di organi, quando non è possibile affidarsi all'elisoccorso. In questa occasione, invece, un momento di vicinanza al capoluogo dorico e alla sua comunità.