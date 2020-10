Ancona abbraccia il Giro d'Italia, ma comanda il Covid: «Simbolo di unità, è la sfida al virus»

Non è stato il Giro d’Italia che ha abbracciato Ancona nelle passate edizioni. Ad aspettare Nibali e compagni per l’undicesima tappa c’erano piccoli gruppi di appassionati, appostati ma distanziati con tanto di mascherina nelle rotatorie della Baraccola (GUARDA IL VIDEO). Qualcuno aspettava la carovana seduto sui muretti dei centri commerciali che danno su via Albertini, seguendo la tappa con la radiolina come ai tempi di Coppi e Bartali. Il colore è sempre il rosa insomma, il sapore però è stato diverso. Il Coronavirus si è fatto sentire eccome, ma è proprio alla pandemia che gli appassionati anconetani hanno voluto lanciare la sfida attraverso una delle gare ciclistiche più importanti del mondo: «Sì, quest’anno il Giro ha un significato tutto particolare, è anche una sfida al Covid perché simboleggia libertà» ha detto Andrea, impiegato in una delle attività commerciali. Come tanti, ha preferito passare la pausa pranzo aspettando la corsa lungo via Albertini.

Alle 12,30 le prime chiusure di tutte le arterie che si immettono lungo la principale strada della Baraccola in direzione nord. A sorvegliare la tratta anconetana della corsa c’erano agenti di polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza e polizia. «Quanto manca?» ha chiesto un ragazzo ai volontari dell’Associazione nazionale carabinieri? «Sono a Porto Recanati, tempo 20 minuti e li vedi qua».

Alle 13,03 l’elicottero annuncia l’avvicinarsi dei corridori, che da vicino sono solo un mix di colori che passano a tutta velocità. Sfilano la maglia rosa Joao Almeida, il vincitore della tappa di ieri Peter Sagan, lo "squalo" Vincenzo Nibali, il campione del mondo Filippo Ganna e tutti gli altri. Direzione, variante alla Statale e poi su fino al traguardo di Rimini.