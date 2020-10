Stavolta non c’erano gruppi numerosi e festanti lungo la strada, ma qualche appassionato che “armato” di mascherina non ha rinunciato a salutare i corridori del Giro d’Italia impegnati nella undicesima tappa. La carovana rosa, arrivata da Porto Sant'Elpidio, ha attraversato la Baraccola lungo via Albertini per poi proseguire verso Forlì. Siamo andati anche noi ad attendere Nibali e compagni, parlando sia di ciclismo e, inevitabilmente, di Coronavirus.