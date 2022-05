A tutto gas dagli anni '80: in centro spunta KITT

Un?esplosione di colori, musica e divertimento ha invaso il centro di Falconara con la prima giornata di FalComics 2022, che ha animato il parco Kennedy, via Bixio, piazza Garibaldi e piazza Mazzini con concerti, mostre, esposizioni, show, dibattiti, sfide ai giochi da tavolo e ai videogames, live painting e dj set. Tra i protagonisti della giornata inaugurale Fabrizio Spadini, autore del manifesto di FalComics 2022, illustratore e concept artist per aziende dell?animazione e dei videogames. Nel tardo pomeriggio erano già oltre 3mila le persone che hanno partecipato all?evento, in particolare giovani, famiglie con bambini, turisti e appassionati arrivati appositamente per l?evento. A rubare la scena è stata anche la replica di KITT, l'automobile parlante protagonista della serie anni '80 ''Supercar''.

La mostra

E? stata il sindaco Stefania Signorini, insieme all?assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini, a inaugurare oggi alle 16 la mostra di Spadini ?Futuro Anteriore?, primo appuntamento istituzionale della giornata. In esposizione le opere pittoriche e grafiche dell?artista, autore del manifesto di FalComics 2022, che celebrano un connubio tra il linguaggio pittorico del realismo ottocentesco, in particolare dei Macchiaioli toscani, ed elementi dell?immaginario giapponese dei cartoni animati, soprattutto le serie degli anni ?70 e primi anni ?80. La mostra resterà allestita fino a domenica al Cart (Centro permanente per la documentazione dell?arte contemporanea) nel piano interrato del Centro Pergoli di piazza Mazzini. In mattinata a visitare la mostra sono stati i bambini delle scuole falconaresi. «L?inaugurazione di questa mostra rappresenta l?avvio di un?esperienza, quella di Falcomics 2022, che porta la città sotto i riflettori nazionali ? ha detto il sindaco ?. Da mesi lavoriamo per prepararci a questo appuntamento, grazie alla collaborazione dei migliori professionisti del settore».

«Falcomics 2022 è un evento giovane ? ha detto l?assessore regionale Latini ? e ringrazio il sindaco di Falconara Signorini perché per la Regione Marche rappresenta un valore aggiunto, in cui abbiamo creduto e che abbiamo sostenuto». A dare ufficialmente il via al festival, alle 17 al parco Kennedy, è stato il FalComics flash mob, che ha coinvolto le associazioni falconaresi Iride, MaMo Dance, Art Dream Musical, Artemusica, Vincent Persichetti e Acchiappasogni. A precedere il flash mob sono stati i saluti del sindaco Stefania Signorini, salita sul palco insieme al segretario particolare della segreteria di Stato Istruzione pubblica della Repubblica di San Marino, Lazzaro Rossini, e al capitano di Castello della città di San Marino Tomaso Rossini, accolti dalla cosplayer Giorgia Vecchini. Falcomics è infatti legato a numerosi altri festival italiani, tra cui San Marino Comics. «E? davvero emozionante vedere il parco così pieno di persone ? ha detto il sindaco ? ed è bello pensare che per tre giorni tutta la città sarà coinvolta in questo evento, di livello nazionale grazie alla direzione artistica di Gianluca Del Carlo di Lucca Comics & Games e di Leg. Ringrazio tutte le associazioni e le realtà del territorio che hanno colto il messaggio di questo evento, quello dell?inclusione». I rappresentanti di San Marino hanno portato i saluti della Repubblica sanmarinese, il cui festival è arrivato alla nona edizione. Sul palco del parco Kennedy si sono poi avvicendati i Divano, la Zapping Band, i BMetal, mentre è in programma alle 21 l?attesissimo Giorgio Vanni live show. Giorgio Vanni e Fabrizio Spadini sono stati anche protagonisti degli appuntamenti all?Arena Incontri, mentre nell?Underground zone (galleria di via Bixio) si sono alternate performance di live painting, beatbox, live showcase.