Capitale della fantasia per due giorni, parte Falcomics: il programma completo dell'edizione 2022

FALCONARA - Da venerdì prossimo Falconara Marittima si trasformerà in una grande colorata e divertente citta’ dedicata al mondo del Comics. Una occasione non solo per gli amanti del genere ma anche per i piu’ piccoli che potranno scoprire e curiosare tra la tante proposte e spettacoli ma sara’ anche un modo per conoscere la citta’, gli artigiani, i suoi negozi e il mare. Dal 13 al 15 maggio a Falconara Marittima oltre 40 ospiti, 20 associazioni coinvolte da tutta Italia e più di 100 eventi. Il programma di VENERDÌ prevede l’apertura dalle ore 10.00 delle attivita’ commerciali e delle associazioni, alle 17.00 si apriranno le danze con il FalComics Flash Mob e fino a sera, con l’ultimo spettacolo della giornata, il Giorgio Vanni Show (che iniziera’ alle 21.00), il pubblico potra’ muoversi e curiosare tra tantissime proposte.

«E’ davvero emozionante il clima della vigilia di FalComics 2022 – dice il sindaco Stefania Signorini – un’edizione del festival che porterà Falconara alla ribalta nazionale del mondo comics. La città è in fermento, perché sono già in corso di allestimento gli spazi destinati agli artisti e alle tante iniziative che animeranno il centro da venerdì a domenica. E’ una grandissima soddisfazione vedere l’evento prendere forma e sono sicura che FalComics richiamerà nel nostro territorio tanti appassionati da tutta Italia, che potranno divertirsi, partecipare a concerti, iniziative e performance studiati appositamente per il nostro territorio, con un importante filo conduttore, quello dell’inclusione. La città si sta preparando da mesi a questo appuntamento e mi sono affidata a un gruppo di esperti, a partire da Gianluca Del Carlo di Lucca Comics & Games e LEG Live Emotion Group, per far sì che questo Festival sia davvero indimenticabile, una data spartiacque per la nostra città. Ringrazio i partner e tutte le realtà del territorio che ci hanno sostenuto. Ringrazio in particolare la Regione Marche che ha creduto in questo progetto, tanto che venerdì alle 16 l’assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini parteciperà all’inaugurazione della mostra di Fabrizio Spadini al Cart del Centro Pergoli, una presenza che mi rende particolarmente orgogliosa».

Qui il programma dettagliato dell'edizione 2022