Lo chef "spiega" l'Asiago Dop: ad Ancona arriva il cooking show dedicato al formaggio

Si apre ad Ancona, martedì 19 marzo, “Asiago Academy on tour”, il progetto formativo itinerante promosso dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago e dedicato a mostrare le diverse declinazioni culinarie dell’Asiago DOP, con il cooking show “Sperimentare è la nostra tradizione più antica” condotto dallo chef Nikita Sergeev, JRE- Italia, del Ristorante L’Arcade, 1 stella Michelin di Porto San Giorgio (Fermo).

Martedì 19 marzo, al SeePort Hotel di Ancona (Via Rupi di Via XXIX Settembre 12 - Sala Ginevra), a partire dalle 15.30, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, i partecipanti approfondiranno la conoscenza dei valori fondanti dell’Asiago DOP, a partire da un metodo di produzione naturale, espressione autentica del territorio d’origine e rispettoso della biodiversità. Da qui l’esperienza di tipologie come l’Asiago DOP Fresco Riserva, stagionato per oltre 40 giorni, dal dolce sapore di latte, l’Asiago DOP a caglio vegetale, ideale per chi fa scelte vegetariane e vuole recuperare l’antica tradizione del luogo d’origine, l’Altopiano di Asiago e la caseificazione a base di carciofo selvatico, fino alle lunghe maturazioni dell’Asiago DOP Stagionato, prodotto 100% naturale, senza lisozima, dal sapore inconfondibile.

Per l’occasione, lo chef Nikita Sergeev del Ristorante L’Arcade, 1 stella Michelin di Porto San Giorgio (Fermo), realizzerà quattro ricette appositamente create per far conoscere le caratteristiche di questa produzione casearia dall’ampia versatilità svelando le nuove tendenze gastronomiche e l’impiego del formaggio Asiago in maniera innovativa, per qualificare i menu e soddisfare i palati più esigenti. "Utilizzare il formaggio Asiago DOP - dichiara lo chef - è una bellissima opportunità per impiegare la creatività nel mostrare quanto il prodotto si presti a preparazioni di grande tecnica ed eleganza gustativa. Impiegare nelle Marche l’Asiago DOP mi aiuta a riconfermare la correttezza della convinzione dell'ingrediente a km buono invece che per forza a km 0.“

L’appuntamento con Nikita Sergeev è fissato per il 19 marzo alle ore 15.30 presso il SeePort Hotel di Ancona (Via Rupi di Via XXIX Settembre 12- Sala Ginevra). L’incontro è ad ingresso libero ma i posti limitati e si richiede l’iscrizione all’indirizzo: https://asiagocheese.it/ontour