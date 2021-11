Lo spettacolo di luci accende il Natale, Ancona entra nelle favole

Non era stato comunicato l’orario, ma la proiezione sul palazzo dell’Orologio, in piazza Roma, non è certo passata inosservata. Un Babbo Natale che porta un pacco regalo, stella cometa e il countdown che i molti presenti hanno scandito fino all’accensione di albero e luminarie. Nessun discorso dal palco, solo scenografia mozzafiato e ad Ancona è già aria di festa.

Il sindaco Valeria Mancinelli ha parlato a margine dell’evento: «Una fiaba? Sì, ma la fiaba non è evasione dalla realtà e da queste difficoltà, bensì ha un valore curativo e credo che questa sia una delle cose di cui c'è bisogno in questo momento. Una carezza, una cura» ha detto la Mancinelli, che ha anche parlato dei controlli del Green Pass in area mercatini: «Stiamo lavorando, ci sarà la polizia locale oltre alle forze dell’ordine. I controlli vanno fatti, a campione, ma non certo come in uno Stato di polizia. Importante è anche il senso di responsabilità».

Tra i presenti anche l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi. Dopo l’accensione è stata la volta dei selfie davanti al grande albero. Famiglie, fidanzati, uomini, donne e bambini. «Cosa spero per Ancona da questo Natale? Serenità, viversi questa fiaba natalizia incontrandosi ma con le cautele che ci devono accompagnare- ha concluso la Mancinelli- nei mesi precedenti questo senso di responsabilità lo abbiamo avuti quasi tutti. Cosa regalerò io alla città? Con tutti i limiti, continuò a “fare”, anche se chi fa può anche sbagliare».

Il sindaco:«Una fiaba capace di curare» | VIDEO