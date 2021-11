Si accende il Natale ad Ancona: «Una fiaba capace di curare» | VIDEO

Il sindaco Valeria Mancinelli a margine dell'accensione di albero e luminarie in piazza Roma. «La fiaba non è evasione dalla realtà e da queste difficoltà, ma ha un valore curativo e credo che questa sia una delle cose di cui c'è bisogno in questo momento. Una carezza, una cura» ha detto la Mancinelli, che ha anche parlato dei controlli del Green Pass in area mercatini: «Ci stiamo lavorando, vanno fatti, ma non certo come in uno Stato di polizia».