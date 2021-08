Camerano, in città i contenitori degli abiti usati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Negli ultimi mesi sono stati notati abbandoni e conferimenti nell’indifferenziato di vestiti e altri beni che è possibile portare (senza alcun costo) al Centro Ambiente o nei cassonetti gialli presenti su territorio Comunale. Ricordiamo che nella raccolta degli indumenti usati rientra quasi tutto ciò che possiamo metterci addosso. Non solo magliette, maglioni e pantaloni, ma anche scarpe (appaiate e legate con i propri lacci), accessori vari come borse, zaini, cinture, cappelli, sciarpe, ecc. e biancheria per la casa, ad esempio lenzuola, coperte, asciugamani e tende. Gli abiti possono essere anche in cattivo stato (in quel caso verranno mandati a riciclo), l'importante è che siano puliti e chiusi in sacchetti. Diverso il discorso per gli accessori: non essendo rifiuti tessili, possono essere conferiti solo in buono stato per essere così destinati al riuso. Nei cassonetti non vanno inserite buste con rifiuti indifferenziati, batterie, bottiglie, giocattoli, umido, plastica, vetro o rilasciati abbandoni di qualsiasi tipologia. Un suggerimento doveroso è quello di conferire gli indumenti solo quando è davvero necessario o donarli direttamente ad associazioni che si occupano di recuperare indumenti per darli poi a chi ne ha più bisogno. Assessore Ambiente Costantino Renato