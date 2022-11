A scuola si celebra la giornata della gentilezza con i nonni

ANCONA - Il 13 novembre scorso ricorreva la Giornata nazionale della gentilezza a cui alcune scuole doriche ( d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) avevano aderito. Per motivi organizzativi, erano stati programmati per la giornata di oggi eventi in alcune piazze cittadine relativi a questo appuntamento. Purtroppo le avverse condizioni meteo non lo hanno permesso ma le scolaresche hanno ovviato realizzando incontri nelle proprie strutture. Protagonisti i nonni e i giochi di una volta, ricambiati dagli alunni con fiori di carta contenenti frasi gentili. L'assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini ha partecipato all'incontro svoltosi alle scuole Piaget.