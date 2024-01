Risate, commozione e solidarietà per "Natale in casa Cupiello": prima (sold out) a favore della Lega del Filo d'Oro

OSIMO - Dalla risata alla commozione in un "viaggio" lungo tre atti. Buona la prima per "Natale in casa Cupiello"; il capolavoro di Eduardo De Filippo proposto alla Nuova Fenice dalla compagnia Eureka per la regia di Massimo Russo. La serata ha raccolto offerte a favore della Lega del Filo d'Oro (oltre mille euro) ed è stato proprio il presidente Rossano Bartoli a ringraziare il gruppo in un discorso introduttivo prima dell'apertura del sipario.

Risate ma non solo

Si ride sin da subito, con gli sketch dello stesso Russo nei panni di Nicola Cupiello; Simone Gazzani (Tommasino); Orietta De Grandis (Concetta) e Mario Cacciani (Pasquale) affinati da sei lunghi mesi di prove. Sullo sfondo il presepio, anzi "o' presebbio", autentica ossessione del protagonista. Poi, spazio alla storia d'amore tra Ninuccia (Annarita Sordoni) e Vittorio Elia (Domenico Saluppo) che genera la furia di Nicola Percuoco (Alessandro Sordoni) e fa da prologo a un atto finale dallo spirito totalmente diverso dai primi due. In scena, in quello che è sembrato un perfetto "circo cinese", anche Marisa Squartini, Giuliana Ascani (anche costumista), Gino Bove, Andrea Toppi, Patrizia Spagnoli, Silvana Montesi, Ilaria Marziali ed Elena Volterra. Daniela Manzotti aiuto regia, la direzione di scena è stata affidata ad Antonella Ciocci. Disegno e luci a cura di Simone Mondati.

Le repliche

"Natale in casa Cupiello" andrà in scena anche stasera e fino al 28 gennaio, poi dal 2 al 4 febbraio (ore 21, solo le domeniche alle ore 17). Prenotazioni solo whatsapp: 350-0577305.