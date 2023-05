Leonardo da Vinci e Federico da Montefeltro al centro della prossima Conferenza Internazionale ad Ancona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Il 29 maggio, si svolgerà ad Ancona presso Palazzo Li Madou una conferenza internazionale dal titolo “LEONARDO – The Immortal Light – Leonardo da Vinci e Federico da Montefeltro, l’ evento celebrativo del 600° Anniversario di Federico da Montefeltro. Evento promosso dall’International Committee Leonardo da Vinci dal Club per l’Unesco di Firenze con il Patrocinio della Rappresentanza Italiana della Commissione Europea del Consiglio Regionale delle Marche che ospita l’importante iniziativa e dell’UNPLI di Ancona. L’evento vedrà la partecipazione delle istituzioni e di esperti internazionali. Questa giornata di studi, presenterà una recente ricerca condotta su un’opera di Leonardo da Vinci che raccoglie elementi di grande rilevanza. All’interno della manifestazione si terrà il prestigioso Premio Internazionale Leonardo “The Immortal Light”, nato in occasione delle celebrazioni del 500° Anniversario di Leonardo da Vinci, è promosso dall’International Committee Leonardo da Vinci e mira negli anni a premiare le eccellenze italiane nel mondo nei diversi ambiti studiati da Leonardo. Le sezioni di premiazione sono 15. Fra i numerosi premiati degli anni scorsi a livello nazionale e internazionale possiamo citare alcuni di questi: Scuderia Ferrari, Monument Men Foundation, Nicola Piovani, Salvatore Ferragamo, Aboca, Brunello Cucinelli e tutte le Forze dell’Ordine nazionali, Regione Toscana e tantissimi altri. L’evento vuole ricordare il 600° Anniversario di Federico da Montefeltro iniziato a giugno 2022 che si concluderà a giugno 2023, con questa manifestazione si vuole chiudere le celebrazioni portando alla luce importanti rivelazione di ricerche che saranno di grandissima importanza per studi futuri. Non potevano concludersi nel modo migliore queste celebrazioni dedicate a Federico con questo importante evento che unirà questo personaggio alla figura di Leonardo da Vinci.