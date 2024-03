Note al femminile per la Festa della donna: Le Pics Ensamble in concerto allo Sperimentale

ANCONA – In occasione della Festa della donna, gli Amici della Musica “Guido Michelli” hanno previsto un appuntamento tutto al femminile: Le Pics Ensemble, domenica 10 marzo, alle 18, al Teatro Sperimentale, e una particolare e rara occasione di ascolto, con un programma totalmente dedicato alle compositrici Marion Bauer, Amy Beach e Louise Farrenc. In vendita alla biglietteria delle Muse un pacchetto di due concerti, quello de Le Pics Ensemble insieme a quello del grande violinista Stefan Milenkovich con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, in programma mercoledì 13 marzo, per il costo totale di 20 euro. Solo acquistando i due concerti insieme si avrà diritto allo sconto del 50% sul biglietto intero. Tagliandi in vendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse (info: 071 52525 oppure biglietteria@teatrodellemuse.org).

Le Pics Ensemble è un doppio quintetto, archi e fiati, nato nel 2020 e costituito da musiciste professioniste accomunate dalla voglia di mettersi in gioco, dalla volontà di trasmettere e far conoscere la musica da camera in una veste interamente al femminile e dal pensiero che la musica non smetterà mai di appassionare. Forte è la spinta verso culture differenti, lo scopo de Le Pics ensemble è infatti quello di proporre programmi cameristici eterogenei, sia del passato che contemporanei, attraverso l'esplorazione di tutte le possibili combinazioni che questo organico permette. Formato da musiciste che vantano collaborazioni con alcune tra le più importanti realtà orchestrali e teatrali italiane e straniere, partecipando ad importanti Festival e vincendo prestigiosi concorsi internazionali, le Pics Ensamble offrirà un programma totalmente dedicato alle compositrici: le americane Marion Bauer (1882 – 1955) “Concertino per oboe, clarinetto e archi”; e Amy Beach, (1867 – 1944) "Tema e variazioni per flauto e archi”; e Louise Farrenc, (Parigi, 1804 – 1875) “Nonetto archi e fiati”.