Torna Falconara Jazz, tre concerti con musicisti di fama internazionale

FALCONARA MARITTIMA – Il Jazz torna protagonista a Falconara con tre concerti che si svolgeranno il 9, il 15 e il 23 marzo all’auditorium Marini. La nuova edizione della rassegna ‘Falconara Jazz’ è stata presentata nella mattinata di oggi, mercoledì 6 marzo, proprio all’auditorium di via Marsala, alla presenza del sindaco Stefania Signorini e degli assessori Marco Giacanella (Cultura) e Ilenia Orologio (Scuola). A fare gli onori di casa il Maestro Angela De Pace, presidente dell’istituto Marini, il Maestro Silvia Ridolfi e il Maestro Giovanni Baleani, insegnante e tra i protagonisti del primo concerto in calendario, nonché coordinatore della rassegna. «Con immenso piacere – ha esordito Baleani – l’istituto musicale Federico Marini torna a proporre una rassegna Jazz di tre eventi molto speciali. Dopo lo stop forzato che tutti abbiamo subito per via della pandemia siamo riusciti a riprendere la fortunatissima serie di concerti partita nel 2016. Gli eventi in programma per questo marzo 2024 saranno tre e ogni concerto sarà svolto da musicisti di grandissimo spessore nel panorama italiano e internazionale».

Il primo appuntamento sarà sabato 9 Marzo con “Baleani-Evangelista Yana 4et, feat Lorenzo Tucci e Jacopo Ferrazza”, che vedrà Giovanni Baleani alla chitarra e composizioni, Emanuele Evangelista al pianoforte e composizioni, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria. Sarà un concerto di musica originale e inedita, una prima assoluta di questa nuova formazione. Venerdì 15 marzo l’auditorium Marini ospiterà il trio composto dal fantastico chitarrista Enrico Bracco, Stefano e Andrea Nunzi rispettivamente contrabbasso e batteria, una realtà romana che non ha bisogno di presentazioni. Stefano e Andrea Nunzi sono originari di Fermo e per entrambi sarà un ritorno nelle Marche.

Il 23 Marzo, a chiudere la rassegna, sarà lo storico duo composto da Fabio Zeppetella e Umberto Fiorentino, le colonne della chitarra Jazz italiana. Già ospiti in passato, ma in concerti diversi, questa volta torneranno con il loro duo con ben due dischi all’attivo. «Come di consueto – ha commentato Angela De Pace – l’istituto musicale Federico Marini si impegna per promuovere, e proporre alla comunità, eventi di altissimo spessore artistico e culturale, in uno spirito di condivisione collettiva». «Ho sempre apprezzato la rassegna Falconara Jazz – è stato l’intervento del sindaco Stefania Signorini – per la fama degli artisti e la promozione di un genere musicale di qualità. Come dirigente scolastico ho sempre promosso la musica tra i giovani, non solo quella leggera e pop, organizzando anche concerti di musica classica».

L’assessore Giacanella ha sottolineato come iniziative simili, insieme a tutta l’attività portata avanti dall’istituto Marini, permettano di «far vivere questo auditorium, uno dei primi progetti che la nostra amministrazione di centrodestra ha completato e reso fruibile. L’attività musicale ha reso questa sala viva, frequentata da artisti e da giovani». «E’ importante far conoscere questo genere musicale ai giovani – ha concluso l’assessore Orologio – soprattutto perché abbiamo la fortuna di ospitare a Falconara una scuola secondaria di primo grado con indirizzo musicale, la Ferraris. E’ importante riannodare il filo della rassegna jazz per promuoverne la diffusione, specie tra i giovani».