Musica e solidarietà alla "Fenice" di Senigallia, nell'evento che celebra i 30 anni dell'AOS

SENIGALLIA - Una serata evento tra musica ed emozioni nel segno della solidarietà: un’occasione per stringersi tutti insieme e per celebrare i 30 anni di attività dell’Associazione Oncologica Senigalliese Valli Misa e Nevola ODV. Venerdì 16 febbraio alle 21 al Teatro La Fenice di Senigallia andrà in scena il concerto “Insieme per l’AOS: 30 anni di AOS”, con protagonisti numerosi artisti e i loro brani musicali.

Sul palco del teatro della Spiaggia di Velluto saliranno nomi noti nel panorama musicale marchigiano e non solo: Stefano Spazzi, Corrado, Dario Pescosolido con Claudio Durpetti insieme a Giovanna Diamantini, oltre a Universound, Moliendo Cafè, Maredè, Marco Poeta e il gruppo dei BeatleSenigallia. La conduzione della serata sarà affidata a Fabio Girolimetti e Ivano Magi Galluzzi, nome e volto noto della vita sociale e delle serate in musica di Senigallia a partire dagli anni Sessanta.

L’evento verrà aperto da Spazzi, cantautore anconetano ma da sempre legato a Senigallia e che è ormai un artista affermato e conosciuto anche Oltreoceano da parte dei tanti italiani presenti negli States. Accompagnato da Pino Gulizia, intonerà “Abbracciami ancora”, brano che insieme a ‘Le Luci di New York’ lo hanno portato a ottenere il conferimento di due Awards al Consolato Generale d’Italia, a New York presso la sede di Park Avenue.

Il concerto – con il patrocinio del Comune di Senigallia – permetterà al pubblico di emozionarsi e di comprendere in prima persona quali sono i valori chiave dell’attività dell’AOS, che da 30 anni è una presenza sul territorio delle valli del Misa e del Nevola, divenuta – grazie alla sua professionalità e competenza – una realtà imprescindibile anche in campo sociale. Al centro dell’attività dell’Associazione vi sono la solidarietà e la volontà di contribuire a creare un contesto il più sereno e affettivo possibile, prendendosi cura anche delle necessità delle famiglie dei malati oncologici.

Tra gli intervisti previsti vi saranno quelli delle autorità, della prof.ssa Rossana Berardi, del Direttore AST Ancona Giovanni Stroppa e di Valeria Pedroni, dottoressa del reparto di Oncoematologia del Presidio Pediatrico ‘Salesi’ di Ancona, con il quale AOS collabora da anni.