"Comedy Show Tour 2024": sul palco Stefano Chiodaroli, Max Cavallari e Luca Lombardo (Poubelle)

CASTELFIDARDO – Sarà il Cine Teatro Astra di Castelfidardo ad ospitare le tappe provinciali del Comedy Show Tour 2024, rassegna di spettacoli comici che entusiasmeranno il pubblico nelle suggestivi cornici dei teatri marchigiani. Tre serate, tre artisti, un'unica occasione per ridere e divertirsi con spettacoli popolari anche nel prezzo, con il Teatro La Perla di Montegranaro ed il Teatro Don Bosco di Tolentino a rappresentare le location delle altre province toccate dal Tour.

Si comincerà con Stefano Chiodaroli, sul palco di Castelfidardo giovedì 15 febbraio alle ore 21,15. Nato a Varese, dopo diverse esperienze artistiche come attore e anche artista di strada, Chiodaroli nel 1998 approda in televisione nella trasmissione “Zelig” e “Colorado Cafè” con il personaggio del panettiere che gli dà fama nazionale. Indimenticabile il suo grido “Pieraaaaaa”. Secondo appuntamento con Max Cavallari, che si esibirà al Cine Teatro Astra il 14 marzo allo stesso orario. Insiema al collega, oggi scomparso, Bruno Arena sono stati i Fichi d’India. Nati e cresciuti a Varese, hanno calcato i palchi di tutta Italia sfornando innumerevoli tormentoni della comicità dagli anni ’90: “Amici Ahrarara, “Tichitic” solo per citare i più famosi. Sia in coppia che come solista, Cavallari partecipa ai più importanti show televisivi, ultimo nel 2022 “Only Fun – Comic Show” su NOVE TV . Importante anche la carriera cinematografica che comprende diversi film di Natale (i famosi “cinepanettoni”: Natale sul Nilo, Merry Christmas ecc. ecc.) e, fra gli altri, il Pinocchio di Roberto Benigni che ha voluto i Fichi d’India per interpretare il Gatto e la Volpe.

Ultima serata giovedì 4 aprile alle 21.15 con Poubelle, alias Luca Lombardo, il nuovo erede della grande scuola italiana di trasformismo, in quel solco già tracciato da Fregoli e Arturo Brachetti. Napolitano di nascita e di spirito, Luca è un mago, clown e trasformista italiano. Nel 2004, dopo aver visto a teatro Arturo Brachetti, decide di dedicarsi al trasformismo e porta in scena Poubelle, spettacolo scritto insieme al regista Augusto Fornari che ne ha curato anche l’allestimento. Poubelle è stato rappresentato in 12 Nazioni e ad oggi è uno dei pochissimi spettacoli teatrali al mondo che usa l’arte antica del trasformismo (stile fregoliano). In questo spettacolo Luca rappresenta fino a 40 personaggi diversi.

I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket.com. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare via whatsapp l'organizzazione LC Eventi al numero 347 6377531. Il prezzo di ogni singolo biglietto è di € 15+diritti di prevendita, è però possibile acquistare un abbonamento a tutti e tre gli spettacoli al costo di € 30+diritti di prevendita.