Acquisizioni, il gruppo Florian Bizzarri entra nella famiglia Riese Pio X

Con un passaggio di consegne simbolico, a Corinaldo si è tenuto il passaggio degli stabilimenti industriali che per lungo tempo hanno ospitato la Bizzarri Spa, al gruppo Florian di Riese Pio X, dietro l’assistenza legale dell’avvocato Gabriele Manoni, legal advisor dello studio legale Falleroni di Senigallia.

Un’acquisizione che dà nuovo slancio al Gruppo di Riese Pio X, già forte dell’esperienza acquisita dopo l’assorbimento dello stabilimento di Vazzola, specializzato nella produzione di pavimenti in legno pregiato, e riporta nuova linfa all’indotto lavorativo della zona di Corinaldo. Uno sforzo che, sicuramente, sarà ricompensato dal grande successo che la nuova azienda avrà nel corso degli anni. Il know how aziendale accumulato permetterà al team del Gruppo Florian che si insedierà negli stabilimenti di Corinaldo di avere il consueto successo anche in questa nuova esperienza. Il Gruppo Florian, leader di mercato del settore della latifoglia, vuole porsi nuovi obiettivi commerciali che possano mettere nuovamente alla prova il gruppo stesso. “Quando ho ricevuto l’invito per essere presente a questo passaggio di consegne, mi si è aperto il cuore. Da anni seguiamo e partecipiamo alle vicende dello stabilimento della Bizzarri ed ora siamo davvero felici che il gruppo Florian abbia deciso di cominciare questa nuova avventura marchigiana portando con sé know how e dinamismo. Grazie alla famiglia Bizzarri per non aver mai mollato e per aver preservato lo stabilimento nell’attesa dell’arrivo del Gruppo Florian" ha dichiarato Matteo Principi, sindaco di Corinaldo.

“Portiamo con noi in questa nuova avventura l’esperienza accumulata negli anni sia in Italia che in Europa. Il nostro gruppo forte della costante ricerca e dell’attenzione alla qualità dei processi produttivi ha preso la decisione di acquisire lo stabilimento della Bizzarri spa, che sarà gestito dalle nuove leve della famiglia Florian. Sono sicuro che col supporto di un buon team locale raggiungeremo assieme grandi risultati.” Ha dichiarato il Presidente del Gruppo Florian, Elvio Florian. “Siamo molto orgogliosi di raccogliere la sfida che ci è stata lanciata da mio Padre, Elvio Florian, nella gestione e nella crescita di questa nuova realtà produttiva. Abbiamo voluto mantenere il nome Bizzarri per portare avanti la tradizione e la storia che ha legato per molto tempo questa realtà produttiva a questo territorio. Io e Daniele Visentin faremo squadra affinché Bizzarri spicchi nuovamente il volo. Siamo abituati alle sfide quotidiane e siamo pronti ad affrontarne una nuova!” Ha dichiarato Claudia Florian, amministratrice di Flo.it “Non abbiamo mai smesso di credere che una realtà produttiva forte un giorno avrebbe potuto far ripartire lo stabilimento, e questo ci ha premiato. Anche dopo la chiusura abbiamo continuato quotidianamente a recarci presso lo stabilimento per preservarlo al meglio, nella speranza che un giorno potesse accadere ciò che proprio oggi è accaduto. Ringrazio tutti per la stima e l’affetto dimostrato. Sono sicuro che la famiglia Florian saprà far tornare questa relata produttiva allo splendore di una volta" la dichiarazione del Signor Adelelmo Bizzarri: “Conosco Bizzarri per il suo passato, una realtà produttiva storica per il territorio ed importante per il settore del legno; Conosco il Gruppo Florian da tempo e riconosco a tutti loro il dinamismo e la qualità che, grazie alla professionalità del team, è riuscito a realizzare, attraverso un network solido e la continua innovazione. Vedo due realtà molto simili, dotate di grandi valori e di grandi tradizioni e guidate da un’etica che va oltre ogni limite. Auguro al Gruppo Florian di avere il consueto successo in questa nuova grande avventura.” Ha dichiarato Alessandro Calcaterra Presidente di FedecomLegno.