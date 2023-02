In mutande e aggressivo con i passanti al Viale: bloccato dalla polizia, arriva anche l'ambulanza

ANCONA - In mutande lungo il viale della Vittoria, infastidisce i passanti. L'uomo, un 55enne con fare aggressivo, è stato raggiunto dal personale del 118, dalla Croce Gialla di Ancona e da una pattuglia della polizia. E' stato portato a Torrette in codice rosso. E' successo all'altezza di via De Bosis.