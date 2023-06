Paura nel pomeriggio in via Giordano Bruno, all'altezza del civico 1 dove un bambino di 11 anni è stato investito da una autovettura. Numerose le chiamate arrivate alla centrale unica del 112 dell'emergenza sanitaria da parte dei presenti. Sul l'automedica del 118 e un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Stabilizzate le condizioni di salute, il piccolo è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona. Per fortuna non è in pericolo di vita