Insulta i passanti, poi tenta di gettarsi sotto le auto in transito. Scatta la segnalazione: "Intervenite subito"

ANCONA - "C'è un ragazzo che sta disturbando passanti ed alcuni automobilisti, mettendo in pericolo l’incolumità dei presenti". E' questa la chiamata giunta nella serata di ieri ai carabinieri di Ancona. La segnalazione è partita da alcuni cittadini anconetani presenti in via del Castellano, dove il giovane pakistano si trovava in forte stato di agitazione ed alterazione, probabilmente dovuto all'abuso di bevande alcoliche.

Sul posto dovuti intervenire i carabinieri del Nucleo radiomobile di Ancona che sono riusciti a bloccare il 28enne. Il giovane poco prima aveva distrutto un tergicristallo di un bus di linea ed aveva tentato di gettarsi sotto le auto in transito. Non soddisfatto il pakistano, durante il tragitto verso la caserma, ha tentato di sfondare il vetro della gazzella dei carabinieri. Per lui è scattata la denuncia.