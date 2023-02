Vende integratori alimentari per palestre, i prodotti però sono scaduti: maxi multa per il titolare

ANCONA - Vende integratori alimentari per le palestre scaduti e non presenta la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per la vendita di abbigliamento sportivo e per l'uso di un frigorifero. A finire nei guai un 45enne, titolare di un'attività in zona via Giordano Bruno.

A multarlo gli agenti di polizia di Ancona nell'ambito dell'operazione "Alto Impatto", coordinata dal Questore Cesare Capocasa. L'uomo ora dovrà pagare una sanzione di 2.333 euro per i prodotti scaduti e 5mila euro per non aver presentato la SCIA.