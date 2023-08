Choc in città, l'imprenditore Valter Valori trovato morto in casa

JESI - Choc in città per la scomparsa di Valter Valori. L'imprenditore 58enne è stato trovato senza vita in casa, stroncato da un malore. Era il consulente di energia alla "W Solar Consulting", ditta specializzata in pannelli solari. Il corpo è stato trovato ieri pomeriggio, dopo che i familiari avevano cercato Valter inutilmente. Ad aprire la porta di casa sono stati i vigili del fuoco, arrivati sul posto insieme a 118 e la polizia locale. Valori, che viveva da solo, era ormai privo di vita probabilmente da qualche giorno, disteso sul suo letto.