Valentina non ce l'ha fatta, sabato era stata investita insieme al suo cane: la donna è morta in ospedale

SENIGALLIA - Ha lottato fino a che ha potuto Valentina Renzi, la donna di 83 anni vittima sabato mattina di un tragico investimento in via Po, a Senigallia. La donna, 83 anni, era stata travolta da una Seat Ibiza mentre stava passeggiando con il suo cagnolino. L'animale era morto sul colpo mentre l'anziana era stata trasportata all'ospedale regionale di Torrette in condizioni molto gravi.

Alla guida dell'auto un 72enne di Senigallia che non l'avrebbe vista centrandola in pieno. Dopo 24 ore Valentina Renzi è deceduta. Il conducente della Seat Ibiza verrà indagato per omicidio stradale.