Vaccini a scuola, la prima dose per oltre il 60% degli studenti tra i 12 ed i 19 anni

Nelle Marche il 61,5% degli studenti d'età compresa tra i 12 ed i 19 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino. In base ai dati forniti dall'Osservatorio epidemiologo della Regione Marche su 55.321 studenti della fascia 12-15 28.288 hanno ricevuto la prima dose (51,1%) ed 11.727 di questi anche la seconda dose (21,2%) mentre tra i 54.787 ragazzi 16-19 sono in 39.398 ad aver ricevuto la prima somministrazione (71,9%) e, di questi, 28.132 hanno ricevuto anche la seconda (51,3%).

Complessivamente su 110.108 iscritti a 67.686 è stata somministrata la prima dose (61,5%) ed a 39.859 anche la seconda (36,2%). Un dato lievemente più alto rispetto alla settimana scorsa quando la percentuale di giovani completamente immunizzata era pari al 33,5%. La situazione più critica resta quella della provincia di Macerata dove appena il 22,6% dei ragazzi 12-19 ha terminato il ciclo vaccinale e il 52,3% ha ricevuto la prima dose. Tra i più virtuosi invece la provincia di Ascoli con il 45,5% di studenti 12-19 che hanno completato il ciclo vaccinale supera quella di Ancona (42,8%) mentre si procede a posizioni invertite per quanto riguarda le prime dosi per i 12-19 con Ancona prima in regione al 68,8% contro il 65% di Ascoli Piceno. Complessivamente in regione sono 42.422 i giovani non vaccinati pari al 38,5% della popolazione scolastica.