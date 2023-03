Uova vegane di cioccolato per aiutare gli animali, c’è il banchetto della Lav. Ecco dove acquistarle

ANCONA - Aiutare gli animali con le uova vegane. Oggi e domani banchetto della Lav, in piazza Roma, dalle 9.39 alle 18. La lega anti vivisezione sarà presente con le uova vegane al cioccolato. Ce ne sono per tutti i gusti, al cioccolato fondente e bevanda al latte di riso. C’è anche la possibilità di firmare contro l'emendamento "caccia selvaggia". In piazza si troveranno tutti i dettagli della petizione. Per chi volesse prenotare le uova può contattare la Lav Ancona al 3791032384.