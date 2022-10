Deve orinare e si sporge troppo, uomo cade nella scarpata del Passetto e precipita per 15 metri

ANCONA - Scivola dalla scarpata del Passetto e cade per circa 15 metri nella boscaglia. E' quanto successo nel tardo pomeriggio di oggi (domenica) ad uon anconetano. A far scattare i soccorsi è stato un carabiniere fuori servizio che stava passeggiando con il suo cane.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, un 70enne anconetano, ha raggiunto la zona perchè voleva orinare. Poi, per cause ancora da chiarire, è scivolato nella boscaglia cadendo per oltre 15 metri. Per fortuna la vegetazione ha attutito la caduta e il 70enne ha riportato soltanto delle ferite ma nessuna grave conseguenza. Sul posto i vigili del fuoco che per recuperarlo si sono dovuti calare in 4. Dopo averlo assicurato sulla barella spinale lo hanno riportato in strada dove è stato poi affidato alle cure del personale del 118.