Professioni Sanitarie, online il bando per accedere ai corsi di laurea

ANCONA - Per il prossimo Anno Accademico 2020-2021 l’Università Politecnica delle Marche ha ampliato l’offerta formativa: sono stati rafforzati i corsi delle Professioni Sanitarie e per Medicina e Chirurgia sono previsti 215 posti, con un forte incremento rispetto allo scorso anno, oltre i 20 posti per Odontoiatria. Il periodo complesso legato all’emergenza sanitaria ha dimostrato la necessità di porre al centro competenza e ricerca, in ogni ambito.



Per la formazione delle Professioni Sanitarie l’Univpm offre 11 corsi di laurea: Assistenza Sanitaria, Dietistica, Educazione Professionale, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica (sedi di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro), Logopedia, Ostetricia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia.



