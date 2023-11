Privo di sensi in macchina, l'allarme lanciato dall'amico in piena notte: era il troppo alcol

ANCONA - Beve troppo in un pub, lo trovano privo di sensi nella sua auto per il troppo alcol. E' successo ieri sera in via Barilatti. Ad accorgesene è stato un amico dell'uomo, che ha chiamato la polizia. L'auto occupava parzialmente la corsia di marcia opposta e le chiavi erano ancora inserite. Il quadro era acceso, ma il motore era spento e il veicolo era a porte chiuse. Sul posto anche il 118, che ha portato l'uomo a Torrette incodice rosso.

Secondo la ricostruzione dell'amico, i due erano stati in un pub e poi in una pizzeria. Dopo i saluti, l'uomo non ha risposto alle telefonate dell'amico: lo ha raggiunto nei pressi della pizzeria dov'erano stati poco prima, scoprendo la situazione.