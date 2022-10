Ubriaco in stazione, spintona i passanti e si siede in mezzo alla strada

ANCONA - Ubriaco davanti alla stazione, molesta e spintona i passanti. Sul posto, ieri, è arrivata la polzia. A chiamare gli agenti era stato un 18enne bengalese che ha raccontato di essere stato strattonato e spinto da uno sconosciuto senza un apparente motivo. Con la descrizione fornita, gli agenti hanno rintracciato l’ubriaco, un 25enne nigeriano.

L’uomo, durante il controllo, continuava ad assumere un atteggiamento molesto e poco collaborativo con andatura barcollante. Considerato che il posto risultava essere soggetto a continuo passaggio di autobus di linea urbana, gli agenti hanno invitato più volte il 25enne ad alzarsi dalla strada e a spostarsi in un luogo meno esposto al passaggio dei mezzi. Lui, dal canto sui, continuava a manifestare un atteggiamento aggressivo. Portato in questura, è stato sanzionato per ubriachezza.