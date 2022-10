Scappa dall’ospedale per andare a dormire di fuori, soccorso tre volte in un’ora e mezzo

ANCONA - Ubriaco, scappa per due volte dall’ospedale e nell’arco di un’ora e mezzo. Si tratta di un 50enne romeno soccorso dalla Croce Gialla di Ancona nel tardo pomeriggio di oggi: la prima volta è stato portato in ospedale dopo essere stato trovato al Piano in preda all’alcol. E’ scappato dal nosocomio per andare a dormire nei pressi del locale caldaie dell’ospedale, dove è stato notato dai passanti che hanno chiamato nuovamente i soccorsi. Portato di nuovo all’interno, è fuggito una seconda volta per tornare a dormire fuori, stavolta su un’aiuola. Visto da un medico, la Croce Gialla è intervenuta nuovamente per riportarlo in ospedale, stavolta insieme a una volante della polizia.