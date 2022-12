Barcolla in strada ubriaco e rischia di essere investito, i residenti danno l'allarme: arrivano 118 e carabinieri

L'intervento nel primo pomeriggio di oggi in via Raffaello Sanzio. Sul posto i carabinieri del NORM e l'ambulanza della Croce Verde di Jesi. L'uomo, un 40enne straniero, è stato trasportato in ospedale