Fermato mentre guida ubriaco, si barrica nell'auto e minaccia i carabinieri: denunciato

FABRIANO – Aveva alzato troppo il gomito, e quando è stato fermato da una pattuglia, intuendo quali sarebbero potute essere le conseguenze, si è chiuso dentro la sua autovettura minacciando i militari E’ accaduto nelle scorse ore a Fabriano: in piena notte i Carabinieri hanno fatto accostare una macchina condotta da un trentenne nordafricano, con regolare permesso di soggiorno, apparso in evidente stato di ebbrezza. Invitato a sottoporsi all’alcol test, il giovane si è dapprima rifiutato, ed una volta compreso che per lui sarebbe scattato anche il sequestro del mezzo, si è barricato all’interno della vettura ancorandosi al sedile ed ha cominciato a minacciare le forze dell’ordine che provavano a persuaderlo a scendere. Dopo alcuni minuti di...trattativa, i Carabinieri sono riusciti a convincerlo: a suo carico è scattata la denuncia per essersi rifiutato di sottoporsi all’etilometro e per resistenza a pubblico ufficiale, oltre al ritiro della patente ed al sequestro del mezzo.

Nell’ambito dei controlli effettuati, i militari hanno inoltre denunciato altre due persone per guida sotto l’effetto di alcol: un quarantenne di Fabriano fermato al volante in Via Dante, per cui gli esami hanno riscontrato un valore di alcol nel sangue superiore a 1 g/l ed al quale è stato notificato il ritiro della patente, ed un 50enne fabrianese per cui l’alcoltest ha dato un valore superiore a 1,5 g/l, oltre tre volte il limite consentito.