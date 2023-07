Ordina la cena e si addormenta. Scappa dall'ospedale, ritorna in centro e lo rifà: lo trovano sotto al tavolo

ANCONA - Si siede nel locale, ordina il pasto ma prima gli portano da bere: quando arriva il primo, il cameriere lo trova addormentato sul tavolo. Credendo a una perdita di sensi, il personale ha chiamato li 118. La Croce Gialla, ieri sera, ha quindi raggiunto l'uomo nel locale in via della Loggia e lo ha portato in ospedale per accertamenti. La stramba serata per il 62enne, che evidentemente aveva già alzato il gomito prima di cena, non era però finita lì: si è allontanato da Torrette per tornare in centro, stavolta a piazza del papa. Altro giro, altro drink e intorno all'una di notte si è messo a dormire sotto al tavolino del locale. Raggiunto di nuovo, è stato portato ancora a Torrette