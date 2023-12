In preda ai fumi dell'alcol, non riesce a tornare a casa e si addormenta sul marciapiede

ANCONA – I fumi dell’alcool non gli hanno permesso di raggiungere la sua abitazione per coricarsi, ed ha così deciso di mettersi a riposare lungo il marciapiede. La Croce Gialla ha prestato soccorso questa notte ad un ragazzo di 27 anni: il personale sanitario lo ha trovato attorno alle 1.30 in via Esino, nei pressi dell’incrocio con via Conca, disteso a terra in evidente stato di ubriachezza. Il giovane è stato portato all’ospedale di Torrette, dove è arrivato mostrando segni evidenti di agitazione e creando qualche problema ai vigilantes ed al personale del presidio, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Poco prima, gli operatori si erano invece recati al Porto, per prestare soccorso ad un membro dell’equipaggio di un traghetto in partenza per la Grecia. L’uomo, un 45enne greco, ha accusato un malore ed un forte dolore al petto, ed è stato così prelevato dal personale sanitario della Croce Gialla salito tempestivamente a bordo, che ha provveduto a trasportarlo nella sala emergenze dell’ospedale regionale.