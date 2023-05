Ebbrezza alla guida, due denunce: sanzionato un neopatentato

SENIGALLA - Due denunce per guida in stato di ebbrezza da parte dei carabinieri di Senigallia. Si tratta di un 61 enne di Trecastelli, trovato al volante con un tasso alcolico di 1 grammo per litro. Denunciato anche un suo concittadino 31enne, trovato con un tasso di 1,64 grammi er litro. Per entrambi è scattata la denuncia con ritiro della patente e per il secondo anche il sequestro amministrativo dell’auto ai fini della confisca. La terza persona controllata è un 18enne di Corinaldo che guidava in stato di alterazione e aveva un tasso alcolico superiore al limite minimo consentito, ma di 0,50 g/L. Per lui è scattata solo la sanzione amministrativa.