Giro di vite contro gli automobilisti ubriachi, patenti sequestrate e denunce nel weekend

Controlli nel fine settimana da parte dei carabinieri di Senigallia lungo le arterie stradali del territorio. I militari hanno elevato diverse sanzioni amministrative, di cui alcune per l’utilizzo del cellulare alla guida. Inoltre sono state denunciate 3 persone per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 38enne di Trecastelli controllato di notte a Senigallia alla guida della sua auto. L'uomo aveva un tasso alcolico di 1,48 g/L. In seguito è stato denunciato un 60enne di Fabriano che aveva un tasso alcolico di 1,28 g/L e infine un 34enne di Senigallia controllato alla guida della sua auto e risultato positivo con tasso di 0,88 g/L. Per tutti è scattato il ritiro della patente.