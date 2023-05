Acquista un motore online, era una truffa e perde 800 euro

FABRIANO – Due truffe messe a segno nella rete e costate diverse centinaia di euro a due cittadini. La prima è stata commessa da un 40enne foggiano. L'uomo aveva messo in vendita su un sito di annunci commerciali un motore agricolo quasi nuovo. Un fabrianese ha abboccato e dopo averlo contattato gli ha versato 800 euro. Il motore non gli è stato però mai spedito. Così si è rivolto ai carabinieri per la denuncia. I militari hanno rintracciato il furfante, dopo una indagine informatica, che è stato denunciato. Stessa sorte è toccata a due napoletani, un uomo di 50 anni e una donna di 30 anni. Avevano messo in vendita una barchetta di piccoli dimensioni e un cittadino dell'est, 40enne, aveva versato loro 300 euro per averla. I soldi sono stati incassati ma la barchetta non è stata mai spedita. Sono stati denunciati per truffa in concorso.