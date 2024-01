Furti e raggiri ai danni degli anziani, il sindaco ringrazia i carabinieri per l'operazione contro i banditi

FALCONARA - Il sindaco Stefania Signorini ha espresso nelle scorse ore il suo apprezzamento per i carabinieri della Tenenza di Falconara, che hanno identificato e denunciato una malvivente e i suoi complici, individuati come gli autori di furti e raggiri ai danni degli anziani. Il fatto che sia stato recuperato anche il denaro sottratto alle vittime dimostra come l’intervento dei militari falconaresi sia stato tempestivo ed efficace.

Ai carabinieri va «la mia riconoscenza – scrive il sindaco Signorini in una lettera di ringraziamento indirizzata al Comando provinciale, alla Compagnia di Ancona e alla Tenenza di Falconara –, in particolare al Tenente Esposito, per aver messo fine a una serie di furti e raggiri che hanno generato tanto dolore nelle vittime e nelle loro famiglie. Un anziano derubato e truffato reagisce in genere con profonda prostrazione, perché subire questo tipo di reati acuisce la sua insicurezza». Il sindaco di Falconara, che nei mesi scorsi era intervenuta con un video sui social per mettere in guardia gli anziani dalle truffe più diffuse, auspica che il Comune e la Tenenza dei carabinieri possano unire le forze per organizzare incontri rivolti alla popolazione.

«La tutela degli anziani da furti e raggiri è un argomento che mi sta particolarmente a cuore – conclude – e spero che, con la collaborazione dell’Arma, potranno essere organizzate nuove campagne di informazione e sensibilizzazione, come accaduto in passato. Rinnovo il mio apprezzamento e l'incoraggiamento di tutta la cittadinanza per il vostro impegnativo compito istituzionale, portato avanti con grande capacità umana e professionale, qualità che contraddistinguono tutti gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri».